"القوَّات اليمنيَّة" تعلن استهداف موقع حيويّ في حيفا بصاروخ فرط صوتيّ

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم، تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت هدفاً حيوياً في مدينة حيفا المحتلة داخل فلسطين المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي.

وذكرت القوات المسلحة، في بيان رسمي، أن العملية الصاروخية هي الثانية خلال ساعات، مؤكدة أن الصاروخ "وصل إلى هدفه بدقة عالية"، ما أجبر "ملايين المستوطنين على الفرار إلى الملاجئ".

وأكد البيان أن هذه العملية تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه"، مشدداً على استمرار العمليات العسكرية والإسنادية، إضافة إلى مواصلة فرض الحصار البحري على إسرائيل من جهتي البحر الأحمر والعربي.

وأضاف البيان أن "العدو الأميركي، رغم ما يمتلكه من قوة عسكرية وعدوان غاشم، فشل في كسر هذا الحصار"، متعهداً بأن "الحصار والعمليات ستستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

ودعت القوات المسلحة اليمنية الشعوب العربية والإسلامية إلى "القيام بواجبها الديني والأخلاقي والإنساني" تجاه الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل لوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة.

وفي وقت سابق، نفذَت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً استهدفتْ قاعدة جوية تابعة للعدوِّ الإسرائيليِّ شرقيَّ منطقةِ حيفا المحتلة.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها استهدفت قاعدة "رامات ديفيد" الجويةَ التابعة للاحتلال شرقي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطَ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2.

وأوضحت أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يشنُّها العدوُّ الإسرائيليُّ وبدعمٍ أمريكيٍّ على إخوانِنا في غزة.

وفجر اليوم، كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت، عن تعرض منطقة الشمال لهجوم بصاروخ أُطلق من اليمن.

وأضافت، أن صفارات الإنذار تدوي في نحو 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية شمال فلسطين المحتلة، بينها حيفا والناصرة والعفولة ووادي عارة.