حماس تدين الموقف الأمريكي الداعم لحظر "الأونروا" وتعتبره انحيازًا للاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الموقف الأمريكي الداعم لقرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واعتبرته امتدادًا لـ"الانحياز الأمريكي السافر" لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة، في بيان صحفي اليوم، إن المداخلة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، جاءت متوافقة مع الموقف الإسرائيلي الذي يسعى إلى تقويض دور الوكالة الأممية، وذلك في ظل "جريمة التجويع الوحشية" التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت حماس أن الاتهامات التي يوجهها الاحتلال للوكالة الأممية "أكاذيب مفضوحة" تهدف إلى شطب دور الأونروا وإنهاء مسؤوليتها الإنسانية، خاصة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التصدي لما اعتبرته سياسات خطيرة تستهدف الوكالة، والعمل على ضمان استمرار عملياتها، وتوفير الدعم المالي والسياسي اللازم لها وفق التفويض الأممي الممنوح لها.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والجماعات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وفي اليوم الثالث من جلسات الاستماع حول هذه المسألة، قالت الولايات المتحدة إن لإسرائيل الحق في تحديد المنظمات التي يمكنها توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوشوا سيمونز "تحتفظ سلطة الاحتلال بهامش تقدير فيما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها".

وأضاف "حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة منظمة إنسانية محايدة، وحتى لو كانت جهة فاعلة رئيسية، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها تلك الجهة الفاعلة المحددة وتسهيلها".

وكان ممثلو الأمم المتحدة والفلسطينيون قد اتهموا إسرائيل في افتتاح جلسات الاستماع يوم الاثنين بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.

ومنذ الثاني من مارس آذار، قطعت إسرائيل بشكل كامل كل الإمدادات عن 2.3 مليون نسمة من سكان قطاع غزة، كما نفدت تقريبا كل المواد الغذائية المخزنة خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.