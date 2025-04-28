رئيس "الشاباك" يعلن موعد استقالته ويقر بفشل الجهاز في 7 أكتوبر

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، مساء اليوم، استقالته من منصبه اعتبارا من 15 يونيوفي أعقاب إخفاقات الجهاز خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية ما يسمى "إحياء ذكرى قتلى الجهاز"، قال بار: "بعد سنوات من العمل على جبهات متعددة، انهارت السماء في ليلة واحدة على الجبهة الجنوبية. جميع الأنظمة فشلت، ولم يصدر الشاباك تحذيرا مسبقا. أمام ضخامة الحدث وفداحة نتائجه، يجب علينا جميعا، نحن الذين اخترنا خدمة أمن الدولة مهمة لحياتنا، أن ننحني بتواضع أمام القتلى والجرحى والمختطفين وعائلاتهم".

وأكد بار أن الاستقالة تأتي "التزاما بمسؤولية شخصية ومؤسسية"، مضيفا: "إدراك المسؤولية عمليا هو جزء لا يتجزأ من القدوة الشخصية وإرث قادتنا. لا شرعية لنا بالقيادة دون تحمل كامل المسؤولية".

يشار إلى أن استقالة بار تأتي في ظل موجة انتقادات حادة للأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، في أعقاب الإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس العام الماضي، وما تبعه من أزمات سياسية وأمنية داخل إسرائيل.

والاثنين، قدم رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار إفادته التي جاءت في 8 صفحات، أمام المحكمة العليا.

وفي الإفادة الخطية التي قدمها إلى المحكمة العليا، قال رونين بار إن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إقالته من منصبه جاءت بعد رفضه تلبية طلبات من بينها التجسس على متظاهرين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد.

وأضاف بار أن الخطوة التي اتخذها نتنياهو في مارس الماضي لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تتحقق بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.