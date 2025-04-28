رئيس الوزراء القطري: استخدام "إسرائيل" الغذاء والدواء سلاحا في غزة وصمة عار على جبين العالم

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن استخدام "إسرائيل" الغذاء والدواء سلاحا في حربها على قطاع غزة هو وصمة عار على جبين العالم.

وقال الوزير القطري في كلمته الافتتاحية للدورة السابعة من منتدى الأمن العالمي 2025، إنّ دعم الشعب الفلسطيني "ليس موقفا سياسيا قابلا للمساومة، بل التزام أخلاقي وإنساني ينبع من قيم العدالة التي نؤمن بها".

وأضاف: "أكثر ما يؤلم ويمثل وصمة عار على جبين العالم أن الغذاء والدواء باتا سلاحا بحرب غزة؛ يستغل موت الأطفال جوعا وبردا لتحقيق مآرب سياسية ضيقة".

وأشار إلى أن ملفات مثل إعادة إعمار غزة أصبحت للأسف أحلاما على أجندة المجتمع الدولي بسبب تعدد الأزمات الدولية".

وأكد أن "دولة قطر ستواصل مع مصر والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين جهود التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق".

وتتحكم "إسرائيل" بجميع تدفقات المساعدات نحو قطاع غزة، حيث يعتمد عليها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وقد شددت "إسرائيل" من حصارها منذ 2 آذار/مارس، قبل أيام من انهيار وقف إطلاق نار، وذلك عقب انتهاك حكومة الاحتلال للاتفاق، عقب 15 شهرا من القتال المتواصل.

وفي السياق، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الوضع بأنه "مجاعة من صنع الإنسان ودوافعها سياسية".



المصدر / وكالات