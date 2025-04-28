الاحتلال يهدم 5 منازل في إذنا غربي الخليل

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، خمسة منازل في منطقة الراس ببلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "الراس" في بلدة إذنا، وفرضت طوقًا أمنيًا على المنطقة؛ قبل أن تبدأ الجرافات "الإسرائيلية" بعملية هدم لـ 5 منازل فلسطينية، 4 منها مأهولة.

وشردت عمليات الهدم الإسرائيلية في بلدة إذنا، قرابة الـ 15 فردا، بينهم أطفال ونساء، وتركتهم بدون مأوى، بزعم أن منازلهم أقيمت في مناطق مصنفة "ج"، ويُمنع البناء فيها.

وأوضح فؤاد الجياوي، أن الجرافات الإسرائيلية دمرت منزلين يعودان للشقيقين عيد وخليل نعيم الجياوي، كل منهما عبارة عن شقة سكنية بمساحة 300 متر مربع، تؤوي ثمانية أفراد.

كما تم هدم منزلين آخرين للشقيقين محمد وأسامة يوسف الجياوي، بمساحة 150 مترا مربعا لكل منزل، إضافة إلى منزل قيد الإنشاء يعود لعائلة نضال الجياوي.

وتصاعدت عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مستهدفة المنازل السكنية والمنشآت الزراعية والصناعية وغيرها، لا سيما التي تقع في المناطق المصنفة (ج)، بدعوى عدم وجود تراخيص للبناء، وذلك بهدف طرد المواطنين من تلك الأراضي والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

ووفق معطيات نشرها مركز معلومات فلسطين "معطى"، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5,939 عملية هدم وتدمير لمنازل ومنشآت بالضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المصدر / وكالات