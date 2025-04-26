"اعتقالات متواصلة وسرقة أموال".. الاحتلال يصعِّد اعتداءاته في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم بلاطة شرق نابلس.

وذكرت المصادر، أن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، اقتحمت إحدى حارات مخيم بلاطة، ثم تبعتها تعزيزات إضافية انتشرت في المنطقة، وداهمت عدة منازل واعتقلت الشابين مصطفى الشلختي، وإسلام خديش.

كما اعتقل الاحتلال الشاب أمين الصوالحي من مخيم بلاطة، الجمعة، أثناء مروره على حاجز عناب المؤدي لطولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن شهير شحادة في قرية سالم شرق نابلس، وتعمدت تدمير محتويات المنزل، وسرقة مبلغ من المال.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اذنا غرب المدينة، ونفذت حملة دهم وتفتيش في منازل المواطنين.

واعتقلت قوات أكثر من 14 مواطناً من بينهم أسيد نجل النائب محمد أبو جحيشة، والمواطن بشار بشير ونجله محمد.

وأوضحت مصادر محلية من البلدة، أن قوات الاحتلال أفرجت عن أغلب المعتقليت لاحقاً بعد احتجازهم لساعات والتحقيق معهم.

وفي مدينة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت جالا، حيث تمركزت القوة المقتحمة في ساحة المهد، وشارع الصف، ووادي معالي، وجبل النواورة، ومدينة بيت جالا.

فيما أصيب طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، صالة أفراح خلال في بلدة العيزرية، شرق المدينة.

وأفادت محافظة القدس، أن عدداً من جنود شرطة وجيش الاحتلال المسلحين اقتحموا القاعة التي كانت تشهد حفل زفاف، وقاموا بإطلاق قنابل الصوت داخلها، واحتجزوا المدعوين.

المصدر / وكالات