محلل عسكري "إسرائيلي": هكذا تحاول "حماس" ضرب الجيش الإسرائيليِّ في الميدان

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المحلل السياسي الإسرائيلي آفي أشكينازي إن "حماس" تخوض حرب عصابات فعالة ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، من خلال خلايا صغيرة تهاجم بدقة وتستغل الأنفاق والميدان لصالحها.

وأوضح أشكينازي، في مقال نشرته صحيفة معاريف العبرية، أن الهجوم الذي وقع يوم الخميس شمال القطاع وأسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم بجروح خطيرة، لم يكن حادثًا معزولًا، بل جزء من سلسلة عمليات نفذتها الحركة مؤخرًا ضد القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن الحادث وقع قرب بيت حانون، حيث يُعتقد أن مقاتلين من "حماس" خرجوا من نفق وأطلقوا صاروخًا مضادًا للدروع على دبابة إسرائيلية، ثم استكملوا الهجوم بإطلاق نار قنص على الجنود، من بينهم أفراد من وحدة "يهلوم" الهندسية.

وبيّن أن مقاتلي "حماس" باتوا يفضلون تنفيذ الكمائن خلال ساعات النهار، ويستفيدون من معرفتهم الدقيقة بالأرض وتحركات الجيش. وأشار إلى أن أسلوب الهجوم يبدأ بإطلاق صاروخ مضاد للدروع، يليه قنص أو تفجير عبوات ناسفة.

ووفق تحليل أشكينازي، فإن الجيش الإسرائيلي يخوض حربًا "بطيئة ومعقدة"، في ظل قيود مفروضة على استخدام القوة الكاملة، بسبب وجود 59 رهينة لدى "حماس". وأكد أن المشكلة ليست في التكتيك العسكري بل في غياب القرارات السياسية الحاسمة.

ونقل المحلل عن مصادر أمنية أن المستوى السياسي يعيش "حرب بقاء"، مشيرًا إلى أن التردد في اتخاذ قرارات واضحة يُغرق الجيش في "مستنقع" ميداني، رغم خلو المنطقة من الأمطار منذ أسبوعين.

ودعا أشكينازي إلى التوصل لاتفاق للإفراج عن الأسرى، حتى لو تضمن انسحابًا مؤقتًا أو إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، معتبراً أن "حماس لن تتغير"، وأن أي اتفاق لن يمنع إسرائيل من العودة لاحقًا لاستكمال أهدافها العسكرية.

كما سلّط الضوء على توتر متصاعد داخل الحكومة، حيث قال إن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضد رئيس الأركان إيال زامير خلال اجتماع الكابينيت تعكس عمق الأزمة السياسية. وأوضح أن هذه الهجمات الكلامية تضعف المؤسسة العسكرية وتعرقل سير المعركة.

وأورد أشكينازي شهادة مؤثرة لأحد آباء الجنود في غزة، قال فيها: "رئيس الأركان هو ابني، عندما يرتدي الزي العسكري، فهو يقاتل نيابة عنه"، مضيفًا أن فشل القيادة السياسية في اتخاذ قرارات مسؤولة هو السبب الحقيقي في طول أمد الحرب.

وختم بالقول إن شعور الإحباط واليأس يتزايد في صفوف المواطنين الإسرائيليين، لاسيما أهالي الجنود المنتشرين في القطاع منذ أسابيع، مشددًا على أن الجيش يواجه تحديًا حقيقيًا في حرب غير تقليدية، وسط قيادة سياسية مرتبكة.