وزارة الصحة بغزَّة:  84 شهيدًا وصلوا مستشفيات القطاع غزة الـ 24 ساعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرةً إلى تزايد الأعداد بشكل كبير.

وأفادت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم الخميس، بأن 84 شهيدًا وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 6 شهداء تم انتشالهم من تحت الركام، بالإضافة إلى 168 إصابة.

وأضاف التقرير، أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث يعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب شدة الغارات الإسرائيلية.

وفي السياق، أشارت وزارة الصحة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 قد بلغت 51,439 شهيدًا و117,416 إصابة.

كما سجلت الوزارة ارتفاعًا في حصيلة الشهداء والجرحى منذ 18 مارس 2025، حيث بلغ عدد الشهداء 2,062 شهيدًا، وعدد المصابين 5,375 إصابة.