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لابيد: حكومة نتنياهو لا يمكنها الانتصار

23 ابريل 2025 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وزراء حكومة نتنياهو، مؤكدا أنهم بمهاجمتهم "رئيس الأركان" الجديد الذي اختاروه ويخلقون صراعات وهذه حكومة لا يمكنها الانتصار.

وأضاف لبيد في تصريح له، الأربعاء: الحكومة التي لا تعمل من أجل عرض خطة بديلة لليوم التالي بغزة لن تستطيع جلب الانتصار.

وشدد بقوله: الحكومة التي تشجع على التهرب من الخدمة العسكرية فقدت ثقة جنودنا بها.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بمهاجمة وزير المالية في حكومة نتنياهو بتسئليل سموتريتش كل من رئيس "الأركان" إيال زامير، ورئيس جهاز الشاباك (المخابرات) رونين بار، جلال جلسلة الكابينت التي جرت أمس الثلاثاء، مهددا زامير بالإقالة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#حكومة نتنياهو #لابيد #لبيد

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