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رئيس "الشَّاباك" يتَّهم نتنياهو بمحاولة تحويل (إسرائيل) إلى ديكتاتورية.. وشخصيات أمنية تؤيده

22 ابريل 2025 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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رئيس "الشَّاباك" يتَّهم نتنياهو بمحاولة تحويل (إسرائيل) إلى ديكتاتورية.. وشخصيات أمنية تؤيده

في شهادة غير مسبوقة، اتهم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تحويل (إسرائيل) إلى نظام ديكتاتوري، في وقت يتصاعد فيه التوتر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

الكاتب بن كاسبيت، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، كشف أن عشرات المسؤولين الأمنيين السابقين والحاليين، من رؤساء أركان وشاباك وموساد واستخبارات، يشاركون بار ذات التقييم القاتم بشأن سياسات نتنياهو وأولوياته، ويعتبرونه خطراً مباشراً على أمن الدولة.

وتساءل كاسبيت في مقاله: "هل يجرؤ نتنياهو على تقديم إفادة مضادة تحت القسم، كما فعل رونين بار؟"، في إشارة إلى أن رئيس "الشاباك" أدلى بشهادته أمام جهات تحقيق رسمية، بينما يتجنب نتنياهو أي مواجهة قانونية مباشرة.

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من القيادات العسكرية والأمنية، من بينهم موشيه يعلون، غابي أشكنازي، غادي آيزنكوت، نفتالي بينيت، وأفيغدور ليبرمان، سبق أن أعربوا عن مخاوفهم من سلوك نتنياهو، متهمينه بتهربه من المسؤولية وافتعال الأزمات لأهداف سياسية وشخصية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة انقسام حاد داخل الكيان، على خلفية استمرار الحرب على غزة، والتدهور الأمني في الجبهات الأخرى، وسط تشكيك واسع في قرارات القيادة السياسية الإسرائيلية.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #رئيس الشاباك #طوفان الأقصى

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