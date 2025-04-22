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محدث الاحتلال يغتال قائدًا بالجماعة الإسلامية في لبنان

22 ابريل 2025 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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الاحتلال يغتال قائدًا بالجماعة الإسلامية في لبنان

نعت الجماعة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، القيادي  حسين عزات عطوي شهيداً، الذي اغتالته يد الغدر الصهيونية في غارة حاقدة استهدفت سيارته أثناء انتقاله صباح اليوم من منزله في بلدة "بعورتا" إلى مكان عمله في بيروت.

وأدانت الجماعة الإسلامية، هذه الجريمة الجبانة، ونحمّل العدو الصهيوني المسؤولية عنها، ونسأل إلى متى ستظلّ هذه العربدة الصهيونية تعبث بأمن لبنان واللبنانيين؟

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الهجوم الجوي نفذته طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت السيارة بشكل مباشر، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة، وارتقاء القيادي عطوي.

وشنّ الاحتلال في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون، و400 ألف شخص. 

ويذكر أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت "إسرائيل" 1473 خرقا له، ما خلّف 130 شهيدا و375 جريحا على الأقل. 

وتنصلت "إسرائيل" من استكمال انسحابها من جنوبي لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية.

المصدر / فلسطين اون لاين
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