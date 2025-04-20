قوات الاحتلال تقتحم مدناً فلسطينية وتصيب فلسطينياً في طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع استمرار عدوانها على مدينتني جنين وطولكرم ومخيماتها.

واستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على منزل في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن حسن عبد القادر وعائلته على مغادرة منزلهم في البلدة، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

يذكر بأن مستوطنين أقاموا قبل ثلاثة أيام بؤرة استيطانية جديدة، على أراضي البلدة.

ففي شمال الضفة الغربية، أصيب الليلة الماضية، شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري على أراضي نزلة عيسى شمال طولكرم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع اصابة لشاب (31 عاما)، برصاص الاحتلال في القدم، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عددا من آليات الاحتلال وجنود المشاة اقتحموا البلدة القديمة ومحيطها، وانتشروا في عدة حارات داخل البلدة، والسوق الشرقي دون أن يبلغ عن اعتقالات.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مداخل عدة قرى وبلدات في محافظة سلفيت.

وأقدم الاحتلال على إغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بروقين، والبوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة دير بلوط باتجاه قرية رافات، إضافة إلى إقامة حاجز عسكري على المدخل الآخر لبلدة دير بلوط.

وفي جنوب الضفة الغربية، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء أمس السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط مصطفى البدن، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع وتمركزت في محيط البلدية على المدخل الغربي، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، تجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، بلدة اذنا غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، وسيرت آلياتها في عدة أحياء، وتمركزت في مركز البلدة التجاري، وعرقلت مرور المواطنين.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ولم يبلغ عن اصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين