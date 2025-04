منح دراسية ممولة بالكامل في جامعة مالطا للعام 2025/2026: فرصة ذهبية لطلبة الماجستير الفلسطينيين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن فتح باب التسجيل لمنحتين دراسيتين ممولتين بالكامل في جامعة مالطا للعام الأكاديمي 2025/2026، وذلك في إطار برنامج الدراسات العليا (درجة الماجستير). هذه المنح الدراسية تتيح فرصة استثنائية للطلبة الفلسطينيين المتفوقين لمتابعة تحصيلهم العلمي في بيئة أكاديمية متميزة.

التخصصات المتاحة:

- ماجستير الآداب في العمل الإنساني (Master of Arts in Humanitarian Action)

- ماجستير الآداب في حل النزاعات والأمن المتوسطي (Master of Arts in Conflict Resolution and Mediterranean Security)

آلية التقديم:

- يجب على الطلبة الراغبين في التقدم للمنحة تعبئة الطلب الإلكتروني المتاح على الموقع الرسمي لجامعة مالطا.

- تقديم نسخة مطبوعة من الطلب الإلكتروني، مصحوبة بجميع الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول، إلى مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، أو إلى مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس، وذلك في موعد أقصاه 6 يونيو 2025.

- بالنسبة لطلبة قطاع غزة، ونظرا للوضع الراهن، يجب إرسال الطلب الإلكتروني والوثائق عن طريق البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

- أي طلب غير مكتمل يعتبر لاغيا.

للمزيد من المعلومات حول عملية التواصل، يرجى الضغط هنا

رابط التسجيل في موقع جامعة مالطا: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين