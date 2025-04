صورة طفل من غزَّة تحصد "جائزة العام الصَّحفيَّة العالميَّة"... فما قصَّة محمود؟ (صورة)

متابعة/ فلسطين أون لاين

في مشهد مؤثر يلخص مآسي الحرب وويلاتها، حصدت صورة الطفل الفلسطيني محمود عجور، الذي فقد ذراعيه في قصف على غزة، جائزة "صورة العام الصحفية العالمية" لعام 2025، وفق ما أعلنت لجنة الجائزة اليوم الخميس من مقرها في أمستردام.

الصورة التي التقطتها عدسة الصحفية الفلسطينية سمر أبو العوف لصالح صحيفة "نيويورك تايمز"، انتُزعت من بين أكثر من 60 ألف صورة تقدم بها نحو 4 آلاف مصور من أنحاء العالم، تناولت مواضيع ساخنة كالصراعات، الهجرة، والتغير المناخي.

لكن وسط زحام الصور والألم، كانت صورة محمود البالغ من العمر تسعة أعوام، هي الأكثر بلاغة. لم تكن مجرد صورة لطفل جريح، بل كانت شهادة حيّة على عبثية الحرب، كما وصفتها لجنة التحكيم: "صرخة من الصمت".

والطفل محمود، البالغ من العمر 9 سنوات، كان قد أُصيب بجروح بالغة في مارس/آذار 2024 إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة. الانفجار دمّر جزءاً من طفولته، وأخذ معه ذراعيه.

The #WPPh2025 Photo of the Year is ‘Mahmoud Ajjour, Aged Nine’ by @samarabuelouf, for @nytimes. The jury was moved by this portrait of a Palestinian boy which speaks to the devastating long-term costs of war on civilians. Read more: https://t.co/KHmkUjt2Rj pic.twitter.com/QP3lqEBWaR