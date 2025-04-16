عائلة الأسير الإسرائيليِّ "بارسلافسكي" تعلّق على فيديو سرايا القدس

متابعة/ فلسطين أون لاين

علّقت عائلة الأسير الإسرائيلي روم بارسلافسكي على مقطع الفيديو الذي بثّته سرايا القدس اليوم، ويظهر فيه نجلهم في حالة صحية ونفسية متدهورة، قائلة:

"وقالت العائلة، إن "إسرائيل لا تكترث بوضع ابننا، وهناك من يشاهده ويتمنى موته. نحن محطّمون، وسنقاتل حتى آخر نقطة دم من أجل عودته من هذا الكابوس."

وأضافت: "لم نعد قادرين على التعرّف على ابننا من شدة التغيّر الذي طرأ عليه… نأمل أن يهزّ هذا الفيديو من يجب أن يتحرك."

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد نشرت في وقت سابق من اليوم مقطع فيديو يظهر فيه بارسلافسكي وهو يتحدث من داخل الأسر في قطاع غزة.

وقال الأسير "بارون بارسلافسكي" في رسالته: "أنت يا نتنياهو في المنزل وتتجول من دولة لأخرى وأنا قابع هنا، لن تعيدونا بعملية عسكرية بل سنموت عندما يُلاحظ الجهاد الإسلامي قدومك".

وتابع: "دمي في رقبتك يا نتنياهو، أنا أعطيت صوتي لك يا "بن غفير" ليس لتتركني أموت هنا في غزة، لماذا تتركوننا هنا نموت؟ لماذا تريدون عقد صفقة للإفراج عن "عيدان ألكسندر" فقط؟ من هو؟ هل هو ملك "إسرائيل"؟! هل هو أفضل مني؟!

وتساءل الأسير الإسرائيلي "أين وعودك يا ترامب؟!، لماذا يختار نتنياهو طريقك"، مردفًا: "لقد فشلتم في 7 أكتوبر، وبالنسبة لي لم ينتهي 7 أكتوبر لأنني لم أعد إلى المنزل".

🎥- "دمي في رقبتك يا #نتنياهو، أين وعودك بتحريرنا؟.. لماذا تريدون عقد صفقة للإفراج عن عيدان ألكسندر فقط؟ من هو؟ هل هو ملك #إسرائيل؟! هل هو أفضل مني؟!"



▪️ #سرايا_القدس تبث رسالة الأسير الإسرائيلي في غزة "بارون بارسلافسكي". pic.twitter.com/KhxwNO6Dll — عربي بوست (@arabic_post) April 16, 2025

ويأتي ذلك، بالتزامن مع مقترح نقلته مصر، وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسلُّمه أول أمس الاثنين، خلال المفاوضات الجارية بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويشمل المقترح إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق، مقابل تهدئة مؤقتة لمدة 45 يومًا وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ومواد إيواء إلى القطاع.

كما تضمَّن المقترح نصًّا صريحًا بشأن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو ما رفضه وفد حماس جملة وتفصيلًا.

وأبلغت حماس الوسيط المصري بأن أي نقاش بشأن سلاح المقاومة مرفوض تمامًا، لكونه يمثل حقًّا أساسيًّا للشعب الفلسطيني وغير خاضع للنقاش.