"ليلةٌ دامية ومفقودون لا يزالون تحت الأنْقاض".. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس الماضي استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التّنفيذ في 19 يناير الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,630 شهيدًا، 4,302 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 51,000 شهيد و 116,343 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقال مدير المستشفيات في غزة للجزيرة، إنّ الوضع الصحي في القطاع كارثي بسبب امتلاء كل المستشفيات بالمرضى، مشيرًا إلى أنّ مخزون الوقود الموجود لدى المستشفيات لا يكفي لأكثر من أسبوعين وحياة المرضى مهددة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة.

ارتكب الاحتلال مجزرة دامية، فجر اليوم الأربعاء، عقب قصفه منزلًا لعائلة "حسونة" في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أدّى لارتقاء 10 شهداء وإصابة 13 مواطنًا، فيما لا تزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض متواصلة.

وذكرت المصادر أنّ من بين الشهداء الكاتبة والمصورة فاطمة حسونة، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.

كما ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا يعود للمواطن سميح الهسّي بمحيط مسجد حمزة، في جباليا النزلة شمالي القطاع.

وأُصيب صيادان بنيران زوارق حربية "إسرائيلية" في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها وإطلاق نار كثيف على منطقة السناطي شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استهدفت المدفعية الصهيونية منزلًا لعائلة الشواف في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وتمكّنت طواقم الدفاع المدني من انتشال شهيدة طفلة وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة جنوب ناصر بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت زوراق الاحتلال نيرانها في عرض بحر غرب غزة

وأفاد مراسل فلسطين أون لاين، باستشهاد رمضان نبيل ريان وزوجته وابنه اثر استهداف "اسرائيلي" على ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، خلال ساعات الليل الأولى.

واستشهد شاب من عائلة المحتسب فيما أصيب آخرون في قصف مسيرة الاحتلال خيمة قرب فندق الأمل غربي مدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان وأُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين