فرصتك للدراسة في باكستان: منح بكالوريوس وماجستير ودكتوراه للعام 2025/2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن فتح باب التسجيل لمنح دراسية في باكستان للعام الأكاديمي 2025/2026.

تتيح هذه المنح للطلاب الفلسطينيين فرصة الحصول على درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في مجموعة متنوعة من التخصصات المحددة.

تفاصيل المنح:

- المستوى الدراسي: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه.

- الدولة المانحة: باكستان.

- الجهة المسؤولة: وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

- التخصصات: تتوفر التخصصات في الملف المرفق عبر الرابط التالي، اضغط هنا

- آخر موعد للتقديم: يرجى الاطلاع على التعليمات المرفقة عبر الرابط التالي، اضغط هنا

روابط هامة:

- تعليمات المنح الدراسية والشروط والوثائق المطلوبة، اضغط هنا

- التخصصات المتاحة والشروط في الجامعات الخاصة، اضغط هنا

- تعبئة طلب الوزارة الالكتروني، اضغط هنا

آلية التقديم:

- يجب على الطلاب الراغبين في التقديم تعبئة الطلب الإلكتروني وذلك قبل الموعد النهائي المحدد، اضغط هنا

- بعد تعبئة الطلب الإلكتروني، يجب تسليم الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول إلى مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، أو إلى مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة في التعليمات.

- ملاحظة خاصة لطلبة قطاع غزة: يتعين على الطلبة من قطاع غزة تعبئة الطلب الإلكتروني وتحميل جميع الوثائق المطلوبة في الموعد المحدد. سيتم تسليم الوثائق الورقية لاحقًا في مقر الوزارة عند استئناف الدوام.

- ملاحظة هامة: أي طلب غير مكتمل سيتم استبعاده.

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المصدر / فلسطين أون لاين