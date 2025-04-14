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رئيس الشاباك يعتزم الاستقالة خلال عدة أسابيع

14 ابريل 2025 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
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رئيس الشاباك يعتزم الاستقالة خلال عدة أسابيع

كشفت القناة 12 العبرية، صباح اليوم الإثنين، أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، يعتزم الاستقالة من منصبه خلال الأسابيع المقبلة.

واستندت القناة 12 إلى أقوال لبار في مناسبتين على الأقل خلال الأيام الأخيرة، واللتين تناولتا التوترات الحاصلة مؤخرا بينه وبين الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو والقرار الذي اتخذ بإقالته من منصبه، وهو ما عارضته المحكمة العليا وأصدرت قرارا يقضي بمواصلة تولي مهامه إلى حين صدور قرار آخر في الالتماسات المقدمة بشأن إقالته.

ووجَّه بار انتقادات شديدة لنتنياهو، وشدَّد على ضرورة تعيين رئيس مناسب لجهاز الأمن العام وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، مشيرًا إلى أهمية استمرار المعركة القضائية حول ولايته، والتداعيات المترتبة على الجهاز.

ومن المزمع أن يقدم بار إفادته إلى المحكمة العليا مطلع الأسبوع المقبل، وبحسب أقواله المذكورة فإنه سيحدد موعد استقالته، والتي وفقا لأقواله ستكون بعد عدة أسابيع.

وفي السياق، أفادت القناة 13 العبرية بأن المحكمة العليا تركت المجال أمام التواصل إلى اتفاقات بشأن قرار إقالة رئيس الشاباك، إلا أن الحكومة عازمة على استكمال قرارها.

وذكرت أن خطة العمل التي وضعتها الحكومة بهدف إقالة بار ستكون بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي، إذ أن موقف نتنياهو هو استكمال الإجراء من جانب واحد وعدم التوصل الدخول في مفاوضات مع المستشارة القضائية للحكومة أو التوصل إلى اتفاق مع بار بشأن موعد استقالته.

المصدر / وكالات
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