أبو عبيدة: إخوان الصِّدق في اليمن يصرُّون على شلِّ قلب الكيان الصَّهيونيِّ

متابعة/ فلسطين أون لاين

أشاد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بمواقف "إخوان الصدق في اليمن"، مثمناً استمرارهم في دعم قطاع غزة في وجه ما وصفه بـ"حرب إبادة شعواء" تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة في بيان صحفي مقتضب عبر "تليغرام"، اليوم الأحد، "لا زال إخوان الصدق في اليمن يصرّون على شلّ قلب الكيان الصهيوني؛ وقوفاً إلى جانب غزة التي تتعرض لحرب إبادة، رغم دفعهم ضريبةً باهظةً من دمائهم العزيزة ومقدرات بلدهم الشقيق جراء هذا الوفاء لفلسطين والأقصى".

وأضاف أن "فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة المشرفة إلى جانبهم، وتلك العزيمة الصلبة التي تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن هذا الكيان إذا توفرت الإرادة والإيمان مع القدرة على الفعل مهما كان متواضعاً".

دوَّت صافرات الإنذار، اليوم الأحد، في مناطق واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب رصد صواريخ أُطلقت من اليمن.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، بدوي صفارات الإنذار في نحو 300 بلدة ومدينة في وسط "إسرائيل"، إثر إطلاق صواريخ من اليمن.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إن ملايين المستوطنين هربوا إلى الملاجئ، فيما فعّل الاحتلال الدفاعات الجوية في محاولة للتصدّي للصواريخ اليمنية.

فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام عمليات الإقلاع والهبوط بعد تفعيل صفارات الإنذار

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي وحتى الخميس الماضي، شنت المقاتلات الأميركية مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى ارتقاء 118 مدنيا وإصابة 222 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات صادرة عن أنصار الله (الحوثيون).

وتأتي الغارات الأميركية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد الحزب الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

غير أن "أنصار الله" تتجاهل تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتمضي إسرائيل، بدعم أميركي، في إبادتها لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفةً نحو 167 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وسط دمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتفرض بجانب ذلك حصارا خانقا على القطاع، حيث تمنع وصول الغذاء والمياه والدواء والوقود، ما "أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب حكومة غزة.