الشُّرطة تدين اغتيال الاحتلال المقدَّم محمَّد الدَّرباشي في خان يونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، اليوم الأحد، جريمة اغتيال مدير مركز شرطة غرب مدينة خان يونس بغارة إسرائيلية استهدفت منزله فجر اليوم.

ونعت المديرية المقدم محمد أحمد الدرباشي، في بيان صحافي، مؤكدة أن هذه الجريمة النكراء لن تثنيها عن أداء واجبها في حماية أمن المواطنين واستقرار المجتمع الفلسطيني، رغم استمرار القصف الإسرائيلي واستهداف عناصر الأجهزة الأمنية.

وأكدت "على أن المحاولات الخبيثة التي تنتهجها إسرائيل لنشر الفوضى وزعزعة الأمن في قطاع غزة محكومة بالفشل".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على لجم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المدنيين وعناصر الشرطة، الذين يمثلون جهازا مدنيا للحماية والأمن وفقا للقانون الدولي.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 27 توالياً حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها في 18 مارس/ آذار 2025، عقب تنصل رئيس حكومة الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنّساء.