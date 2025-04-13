الصحة بغزة تطالب المجتمع الدولي بحماية القطاع الصحي من إسرائيل

استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى المعمداني فجر اليوم الأحد، مطالبة المجتمع الدولي بحماية القطاع الصحي بغزة.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم مبنى الاستقبال في المستشفى المعمداني بصاروخين، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، واندلاع حرائق كبيرة التهمت أقسام الاستقبال والطوارئ والمختبر والصيدلية، متسببة بأضرار جسيمة عطّلت عمل المستشفى بالكامل.

وطالبت الصحة في بيان مقتضب، المؤسسات الدولية والجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية القطاع الصحي في غزة، وفقًا لما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق المرضى والمنشآت الصحية.

وسبق الاستهداف تهديد مباشر من جيش الاحتلال، أرغم المرضى والجرحى على مغادرة المستشفى تحت وطأة الخوف، واضطر كثيرون منهم لافتراش الشوارع المحيطة وسط برد قارس، بعد أن فقدوا الملاذ الأخير الذي يؤويهم.

وبخروج المعمداني عن الخدمة، خسر أكثر من مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة أحد آخر المراكز الطبية التي كانت تقدم خدماتها في ظل الانهيار الشامل للمنظومة الصحية، نتيجة سياسة ممنهجة استهدفت البنية الطبية في القطاع، منذ بداية حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي طالت المستشفيات والمراكز الصحية بلا استثناء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها المعمداني، ففي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصدّر المستشفى واجهة المجازر المروعة حين قصفت طائرات الاحتلال باحته مما أدى إلى استشهاد 471 فلسطينيًا من النازحين وإصابة مئات آخرين، في واحدة من أبشع جرائم الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين