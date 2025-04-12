إطلاق مبادرة مغربية للأطفال مبتوري الأطراف والأيتام في غزة

أطلق في العاصمة المغربية الرباط، اليوم السبت، مبادرة إنسانية جديدة للتكفل بعدد من الأطفال الفلسطينيين مبتوري الأطراف في غزة وعدد من الأطفال الأيتام.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة الإنسانية في مقر وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط، بحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي المعتمد بالرباط، ومدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ورئيس الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين..

وقالت الوكلة في بيان صحفي: "هذه المبادرة تكفل 300 من الاطفال مبتوري الأطراف من أصل 800 مسجلين على قوائم وزارة الصحة الفلسطينية، و500 من الأطفال الأيتام، ضمن مشروع كفالة اليتيم المقدسي، الذي ترعاه المؤسسة منذ عام 2008، فضلا عن إحداث العيادة النفسية لمواكبة الحالات المسجلة على قوائم الوكالة، من قبل أخصائيين مغاربة وفلسطينيين متطوعين."

وكانت الوكالة قد ساهمت العام الماضي وهذا العام في حملات الدعم الانساني المخصص للفلسطينيين في القدس، بتعليمات من الملك محمد السادس، وعملت على دعم المنظومة التعليمية في غزة من خلال جامعة الأزهر و كلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية في غزة، بتمويلها للخوادم السحابية لحماية معلومات الإدارة والطلاب، ومنصة التعليم عن بُعد، والمنح المخصصة لطلبة الكلية، من بينهم 8 طلاب من غزة، يتابعون اليوم دراستهم في السنة النهائية في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط في تخصصات الطب البيطري والانتاج الحيواني.

المصدر / فلسطين أون لاين