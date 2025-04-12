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بلدية غزة: الاحتلال يماطل في السماح لطواقمنا بإصلاح ضرر خط مياه "مكوروت"

12 ابريل 2025 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
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توضيحية (أرشيف)

أعلنت بلدية غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعطيل خط مياه "مكوروت"، مما يزيد من تفاقم أزمة المياه التي تعاني منها المدينة.

وأوضحت البلدية السبت، أن سلطات الاحتلال تماطل في السماح لطواقمها الفنية بالوصول إلى موقع الضرر لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، مشيرة إلى أنه في حال سُمح للطواقم بالوصول، فمن المتوقع إصلاح الخط خلال 24 ساعة.

وتعتمد مدينة غزة على خط "مكوروت" كمصدر للمياه التي تُضخ إلى السكان، ويؤدي تعطله إلى نقص حاد في كميات المياه المتاحة، في ظل بنية تحتية متهالكة وحصار مستمر يزيد من صعوبة صيانة وتطوير شبكات المياه بسبب الحرب على قطاع غزة.

وتناشد البلدية المؤسسات الدولية الضغط على الاحتلال لتمكين الفرق الفنية من أداء مهامها الإنسانية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#الاحتلال #بلدية غزة #خط مياه #مكوروت

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