جاكسون هينكل.. ناشط سياسي أمريكي يناصر فلسطين ويفضح (إسرائيل)

واشنطن-غزة/ نبيل سنونو:

تحول حساب الناشط السياسي الأمريكي جاكسون هينكل في منصة "إكس" إلى ما يشبه ميدانا تضامنيا مع فلسطين، وفاضحا لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بعكس مواقف بلاده الداعمة لها.

وفي أحدث تغريدة له في حسابه، أرفق هينكل صورة تتضمن عبارة (إسرائيل) إرهابية، وفي محاولة لجذب تفاعل المتابعين وضع علامة استفهام ليفتح الباب أمام تعليقاتهم وإجاباتهم.

وهينكل من أبرز المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وبات اسمه الأكثر انتشارا على "إكس" بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كأحد أكثر النشطاء الأميركيين الداعمين للقضية الفلسطينية.

ويحتوي حساب هينكل على المئات من المنشورات التي تتنوع بين صور ومقاطع فيديو وعبارات باللغة الإنجليزية، توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضمن حرب الإبادة الجماعية في غزة، وتبرز معاناة المدنيين الفلسطينيين، وفعاليات التضامن معهم حول العالم.

ومن الأمثلة على ذلك، صورة تظهر بلدة بيت لاهيا بعد وقبل تدميرها على يد الاحتلال الإسرائيلي، وثانية اصطفاف الأطفال لتعبئة المياه، وأخرى تركز على انعدام وجود الغذاء في القطاع الذي استأنفت قوات الاحتلال إغلاق جميع المعابر المؤدية إليه منذ الثاني من مارس/ آذار.

ويبدي هينكل اهتماما عبر منشوراته بمتابعة تفاصيل الحياة اليومية للغزيين تحت وطأة حرب الإبادة بما في ذلك كيف يحيكون ملابسهم يدويا بلا كهرباء.

وتعدى هينكل التضامن مع الشعب الفلسطيني وفضح الجرائم الإسرائيلية إلى الترويج لفكرة إزالة (إسرائيل) وإعادتها إلى أصحابها الفلسطينيين، حيث نشر صورة للأراضي المحتلة تتضمن عبارة "اجعل (تل أبيب) فلسطين مجددا".

كما نشر صورة لرئيس حكومة المستوطنين الفاشية بنيامين نتنياهو، مرفقة بعبارة "نتنياهو قاتل الأطفال" و"اعتقلوا نتنياهو.. مجرم الحرب"، في إشارة إلى مذكرة اعتقال صادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية.

ومع العديد من صور الدمار في غزة، يشير هينكل إلى حقيقة أن (إسرائيل) "هي من فعلت هذا".

ويهتم هينكل عبر حسابه بتسليط الضوء على الفعاليات التضامنية العالمية مع فلسطين، معلقا على ذلك بعبارته الشهيرة "الإنسانية تقف مع فلسطين".

وشارك هينكل صورة لنشطاء في بريطانيا، اتهموا الولايات المتحدة بتمويل وتسليح الإبادة الجماعية في غزة، وكذلك استعرض كيف أنشأ نشطاء في فرنسا نصبًا بصريًا لتكريم الفلسطينيين الذين استشهدوا في حرب الإبادة.

وتتسم متابعة هينكل للقضية الفلسطينية بالشمولية، حيث لا يغيب عنه نشر نتائج استطلاعات الرأي ومنها منشوره "لأول مرة في التاريخ، الغالبية من الأميركيين ينظرون إلى (إسرائيل) بنظرة سلبية".

وضمن متابعاته، يحرص هينكل أيضا على إعادة نشر التغطيات الخبرية عن تداعيات حرب الإبادة، ومن ذلك صورة وقفة احتجاجية لفرق الطوارئ والدفاع المدني في غزة للمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية.

ويصف هينكل بأحد منشوراته (إسرائيل) بأنها "ديكتاتورية نازية تقصف المدارس".

وتتميز آراء الناشط هينكل، المولود في سبتمبر/أيلول 1999 بولاية كاليفورنيا، بقدرتها على جذب جمهور كبير، حيث يدق جدار الخزان كاشفا حقيقة (إسرائيل) الإجرامية وسياسات بلاده مزدوجة المعايير خصوصا في الشرق الأوسط.

وترتكب (إسرائيل) منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين