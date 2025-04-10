الاحتلال يفجِّر منزل الأسير محمد الشَّحرور بطولكرم

فجَّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، منزل الأسير محمد الشحرور في الحي الشرقي من مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير الشحرور الذي يقع ضمن عمارة سكنية مكونة من أربع طواقم في الحي الشرقي بطولكرم، وبدأت بإخلائه تمهيدًا لتفجيره.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال نشر قناصة وأطلق قنابل صوتية بجانب البيت، وهدد بإطلاق النار تجاه أي شخص يقترب من البيت.

وأوضحت، أن جيش الاحتلال احتجز عدة عائلات داخل منازلها بغرفة واحدة بمحيط منزل الأسير الشحرور.

وفي فبراير الماضي، أخطرت قوات الاحتلال، عائلة المعتقل محمد جودت قاسم شحرور بمصادرة وهدم شقته، في الحي الشرقي في مدينة طولكرم.

ووضعت قوات الاحتلال قرار الهدم في مكان المنزل، الواقع في الطابق الأرضي ضمن عمارة سكنية تضم أربعة طوابق.

ويشار إلى أن المعتقل محمد شحرور (28 عاما)، اعتقل في التاسع من نيسان/ ابريل الماضي من منزله.

المصدر / فلسطين اون لاين