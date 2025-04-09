"أطفال بلا رؤوس وشهداء تحت الأنقاض".. حربُ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 23

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ 23 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبا مجاز دامية ومخلفًا آلاف من الشهداء والجرحى في كافة المناطق، في خرق فاضح لاتّفاق وقف إطلاق النّار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

وقالت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، إنّ 58 شهيدًا و 213 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوّهت إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,449 شهيدا و 3,647 إصابة. وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,810 شهداء و115,688 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق قطاع غزة، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

استشهدت مواطنة فجر اليوم وأصيب 6 جراء استهداف إسرائيلي بصاروخ استطلاع على خيمة تؤوي نازحين من عائلة منصور في مخيم الإسراء بالمسلخ غرب مدينة خانيونس.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الشاب حمزة وائل عسفة من دير البلح، متأثر بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوع في قصف إسرائيلي استهدف خيمته وسط قطاع غزّة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على منطقة حي الأمل غربي مدينة خانيونس، فيما استهدف قصف مدفعي عنيف المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي القطاع.

وواصل الاحتلال نسف المباني السكنية شمال غربي رفح، بينما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء شهيدين أحدهما طفل بلا رأس، بقصف الاحتلال منزلاً في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لمخيم النصيرات، بالتزامن مع قصفها لمنطقة عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين