رئيس قسم الأورام: موت بطيء لمرضى السرطان في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الدكتور موسى الصباح رئيس قسم الأورام السرطانية في مستشفى غزة الأوروبي، إن المستشفى الوحيد حالياً في القطاع الذي يقدم خدمات طبية لمرضى السرطان، يفتقر إلى العلاجات الكيماوية الأساسية، والأدوية التلطيفية، وهناك مرضى حالتهم تتدهور.

وأشار الصباح، في تصريح صحافي، إلى أن إغلاق "إسرائيل" للمعابر يمنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ويحول دون خروج المرضى للعلاج في الخارج، في ظل تصاعد الإبادة.

والأحد، أعلن وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش، نفاد 59% من الأدوية الأساسية، و37% من المستلزمات الطبية، وحذّر خلال لقائه في غزة منسقةَ الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بالإنابة سوزانا تكاليتش، من أن القطاع الصحي وصل إلى "مستويات خطيرة وكارثية"، وسط الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دمّرت إسرائيل 34 مستشفى من أصل 38، منها حكومية وأهلية، تاركة أربع مستشفيات فحسب تعمل بقدرة محدودة رغم تضرّرها، وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، بحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، كما أخرجت الغارات الإسرائيلية 80 مركزاً صحياً عن الخدمة كلياً، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.

وسعى نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين بغزة دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، لا سيّما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع.