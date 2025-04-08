الاحتلال يعتقل شابًا عقب محاصرة وحرق منزل في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء،شابًا فلسطينيًا بعد ساعات من محاصرة منزل بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خليل الحنبلي بعد عدة ساعات من محاصرته داخل المنزل.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الوسطى من المدينة وحاصرت منزلًا لعائلة "الحنبلي" في محيط المستشفى الانجيلي.

وأوضحت، أن حريقًا اندلع في أجزاء من المنزل الذي يحاصره جيش الاحتلال في نابلس، وشوهد تصاعدٌ كثيف للدخان، فيما امتد الحريق لمنازل مجاورة.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى المنزل المحاصر بالقرب من مستشفى الإنجيلي في نابلس.

وأضافت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال كانت اقتحمت فجر اليوم المنطقة الشرقية من المدينة وداهمت منازل في بلاطة البلد شرقا، واعتقلت المواطنين عز الدين دويكات، ونور دويكات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية روجيب واخلت منزلا من سكانه، واعتقلت ثلاثة أشقاء، وهم: رامي ونور وأمير محمد سلمان، بعد أن فتشت منزلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين