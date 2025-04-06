جمهورية التشيك تعتزم نقل سفارتها إلى القدس بناءً على طلب ترامب

ترجمة فلسطين أون لاين

تعتزم جمهورية التشيك أن تصبح أول دولة أوروبية تنقل سفارتها إلى القدس، وذلك في خطوة داعمة لـ(إسرائيل).

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، فإن المسؤولين التشيكيين قد اتخذوا قراراً بنقل السفارة، بعد اجتماع بين مسؤولين تشيكيين وإسرائيليين.

وتأتي هذه الخطوة بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كانت بلاده أول من اتخذ هذه الخطوة التاريخية بنقل سفارتها إلى القدس في عام 2018.

وأضاف التقرير أن رئيس الحكومة التشيكية بيتر بيالا كان قد أشار سابقًا إلى دعمه لهذه الفكرة، وأنه يعتزم مناقشة تفاصيل التنفيذ مع شركائه في الائتلاف الحكومي.

يُذكر أن جمهورية التشيك فتحت مكاتب في القدس منذ عام 2018 لتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية، كما أقامت قسماً قنصليًّا. ومن المتوقع أن تتبع المجر التشيك في هذه الخطوة، حيث أشار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى اهتمام التشيك بنقل سفارتها، رغم تفضيلها عدم أن تكون الدولة الأولى في أوروبا التي تقوم بذلك.

وتعد هذه التحركات جزءاً من تعزيز العلاقات بين (إسرائيل) وعدد من الدول، حيث توجد حالياً سفارات في القدس من دول مثل الولايات المتحدة وغواتيمالا وكوسوفو.

المصدر / فلسطين أون لاين