فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لليوم الـ 20 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

جمهورية التشيك تعتزم نقل سفارتها إلى القدس بناءً على طلب ترامب

هيا مرتجى.. صوت الطفولة الذي أسكته القصف

شهيدان وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف مركبة جنوبي لبنان

الوحيدي لـ"فلسطين": 22 ألف مريض وجريح بحاجة للعلاج خارج غزة

سلطات الاحتلال ترحل نائبين بريطانيين اتهما إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

واشنطن تُسلّم إسرائيل بطارية جديدة من منظومة "ثاد" الدفاعية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها وسط عمليات تجريف واسعة

حسان.. قلمٌ يفضح جرائم الاحتلال وعدسةٌ تروي معاناة أبناء شعبها

جمهورية التشيك تعتزم نقل سفارتها إلى القدس بناءً على طلب ترامب

06 ابريل 2025 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
...
ترجمة فلسطين أون لاين

تعتزم جمهورية التشيك أن تصبح أول دولة أوروبية تنقل سفارتها إلى القدس، وذلك في خطوة داعمة لـ(إسرائيل).

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، فإن المسؤولين التشيكيين قد اتخذوا قراراً بنقل السفارة، بعد اجتماع بين مسؤولين تشيكيين وإسرائيليين.

وتأتي هذه الخطوة بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كانت بلاده أول من اتخذ هذه الخطوة التاريخية بنقل سفارتها إلى القدس في عام 2018.

وأضاف التقرير أن رئيس الحكومة التشيكية بيتر بيالا كان قد أشار سابقًا إلى دعمه لهذه الفكرة، وأنه يعتزم مناقشة تفاصيل التنفيذ مع شركائه في الائتلاف الحكومي.

يُذكر أن جمهورية التشيك فتحت مكاتب في القدس منذ عام 2018 لتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية، كما أقامت قسماً قنصليًّا. ومن المتوقع أن تتبع المجر التشيك في هذه الخطوة، حيث أشار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى اهتمام التشيك بنقل سفارتها، رغم تفضيلها عدم أن تكون الدولة الأولى في أوروبا التي تقوم بذلك.

وتعد هذه التحركات جزءاً من تعزيز العلاقات بين (إسرائيل) وعدد من الدول، حيث توجد حالياً سفارات في القدس من دول مثل الولايات المتحدة وغواتيمالا وكوسوفو.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#القدس #ترامب #سفارة التشيك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة