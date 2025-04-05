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استطلاع للرأي: 52.2% من الغزيين يؤيدون المقاومة المسلحة

05 ابريل 2025 . الساعة 19:25 بتوقيت القدس
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كشف استطلاع مشترك للرأي العام في غزة أن نسبة المؤيدين للمقاومة المسلحة عموما بلغت 52.2%، وجاء المحايدون في المركز الثاني  بنسبة 24%، بينما جاءت نسبة التأييد فتح في المركز الثالث بنسبة 22%.

وقارن الاستطلاع المشترك الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ومركز أرتس إنترناشيونال الأمريكي على ست فترات، تغيراً في توجهات الغزيين خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (بداية طوفان الأقصى) إلى 25 يناير/ كانون الثاني 2025 (قبل شهرين تقريبا).

وطبقاً لنتائج الاستطلاع، لا تزال حركة حماس تحظى بالمرتبة الأولى في نسبة التأييد، لكن النسبة تراجعت بحوالي 17%، حيث سجلت حماس تأييداً شعبياً بنسبة 38% في بداية طوفان الأقصى لتتراجع إلى 21% مطلع العام 2025.

كما أظهر الاستطلاع ارتفاعاً في نسبة تأييد التنظيمات الأخرى (الجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي) من 14% في بداية الطوفان إلى 19% حاليا. وفي المقابل واصلت حركة فتح تراجع التأييد الشعبي لها من 25% في بداية الطوفان إلى 14%، وذلك يعني أنها تراجعت بمعدل 11%.

في حين ارتفعت نسبة المحايدين من 23% في بداية الطوفان إلى نسبة 32% في بداية 2025، أي أن هذا القطاع ارتفع 9%.

وجاء متوسط التأييد خلال الست فترات التي أجري خلالها الاستطلاع، بواقع 34.6% لصالح حركة حماس، و22% لحركة فتح، و17.6% التنظيمات الأخرى (الجهاد والجبهة الشعبية..الخ)، و24% للمحايدون، فيما بلغ متوسط مجموع المؤدين للمقاومة المسلحة التي تمثلها حماس والتنظيمات الأخرى 52.2%.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الجهاد الإسلامي #فتح #المقاومة المسلحة

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