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رئيس الشَّاباك يكشفُ السَّر وراء إصرار نتنياهو لإقالته

05 ابريل 2025 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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رئيس الشَّاباك يكشفُ السَّر وراء إصرار نتنياهو لإقالته

كشف رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، السّر وراء إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالته.

وقال بار في تصريحات صحفية، إنّ نتنياهو "طلب منه أن يقدم موقفا ضد إدلائه بشهادته في محاكمته لدواع أمنية".

وأشار إلى أن رفضه لطلب نتنياهو "أدى إلى عدم الثقة التي يتحدث عنها".

ويحاكم بنيامين نتنياهو منذ أكثر من 8 سنوات في 3 ملفات فساد، يتعلق بعضها بالرشوة وخيانة الأمانة، وتعد المحاكمة الأولى من نوعها لرئيس حكومة على رأس السلطة.

وفيما يبدو ردًّا على كلام بار، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن ما وصفه بانعدام ثقة نتنياهو ووزرائه برئيس الشاباك "لا يتعلق بولاء شخصي بل لأدائه ودوره في فشل 7 أكتوبر".

وأضاف المكتب، في بيان، أن اختيار رونين بار عدم إبلاغ المستوى السياسي بشأن هجوم 7 أكتوبر زعزع الثقة المهنية به لاحقا.

ونفى مكتب نتنياهو الادعاء بأن رئيس الوزراء طلب من رئيس الشاباك استخدام صلاحيات الجهاز بشكل غير لائق، متهما إعلان بار بأنه "مليء بالأكاذيب".

وأشار البيان إلى أن نتنياهو تحدث مع رئيس الشاباك (رونين بار) حول سبل تمكينه من الإدلاء بشهادته في المحكمة في ضوء التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل ورئيس الوزراء بشكل خاص.

وفي 16 مارس/آذار الحالي قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة لدى الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي الأيام الماضية احتدمت الخلافات بين نتنياهو والشاباك، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أنها "لا تجيب عن الأسئلة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #إقالة رئيس الشاباك

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