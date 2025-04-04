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القضية المعروفة "إسرائيليًا" بـ "قطر غيت"..

قطر ترد على اتهامات " بمحاولة "تشويه" الوساطة المصرية في حرب غزة

04 ابريل 2025 . الساعة 16:40 بتوقيت القدس
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قطر ترد على اتهامات " بمحاولة "تشويه" الوساطة المصرية في حرب غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدر "مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر" بياناً رسمياً، نفى فيه ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن اتهام قطر بدفع أموال للاحتلال الإسرائيلي بهدف تقليص جهود مصر في الوساطة بين حركة حماس والاحتلال لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة.

وذكر البيان أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة"، مؤكداً أن نشرها يخدم أجندات تهدف إلى "إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب الشقيقة".

وأوضح المكتب الحكومي القطري أن "دولة قطر ستظل ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي" في التوسط لإنهاء الحرب، وأنها تعمل بشكل وثيق ومستمر مع الأشقاء في مصر لضمان نجاح جهود الوساطة المشتركة.

كما أشاد البيان بالدور المحوري لمصر في هذه القضية، مؤكدًا على أن التعاون والتنسيق اليومي بين البلدين يهدف إلى تحقيق النجاح في هذه الجهود. وشددت قطر على ضرورة أن تبقى "جهود الوساطة بعيدة عن أي محاولات للتسييس أو التشويه".

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام عبرية كانت قد نشرت تقارير تشير إلى أن مستشاري رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تلقوا أموالاً من قطر عبر شركة علاقات عامة أمريكية تعمل مع الحكومة القطرية، بهدف "التأثير على الإعلام الإسرائيلي" لصالح قطر وتقليل تأثير الدور المصري.

وفي سياق متصل، "تم تمديد اعتقال مساعدي نتنياهو، مستشاره يوناتان أوريش والمتحدث باسمه إيلي فيلدشتاين، ضمن القضية المعروفة إعلامياً بـ "قطر غيت".

المصدر / وكالات
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#غزة #قطر #الحرب على غزة

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