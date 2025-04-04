"مجازر دامية وشهداء تحت الأنقاض".. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ18

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 18 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، ومخلفًا آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 18 آذار/ مارس الماضي، بلغت 1,163 شهيدًا و2,735 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 50 ألفًا و523 شهيدًا، بالإضافة لـ 114 ألفًا و776 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا وغالبيتهم أطفال ونساء.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق في قطاع غزة، مرتكبًا مذابح على مرأى ومسمع العالم.

في خانيونس، ارتقى 13 شهيدًا وأصيب آخرون، في قصف قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "العقاد" في حي المنارة شرق خان يونس.

وارتقت شهيدة وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف محيط منطقة كف ميراج شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار تجاه المناطق الشرقية في بلدة عبسان الكبيرة بخانيونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال شرقي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل القصف المدفعي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة والأطراف الشرقية من حي الزيتون بمدينة غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية على منطقة حي التفاح شرقي المدينة.

وأمس الخميس، ارتكب الاحتلال مجزرة دامية أدت لارتقاء 31 شهيدًا في مجزرة الاحتلال على مدرسة دار الأرقم بغزة بينهم حفيد القيادي في حركة حماس خليل الحية.

المصدر / فلسطين أون لاين