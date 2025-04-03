بلدية غزَّة: تفاقم الكارثة الصحيَّة والبيئية بعد توقف محطَّات الصَّرف

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت بلدية غزة، اليوم الخميس، أن الدمار الواسع في البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى نقص المواد الأساسية لإصلاحها، قد فاقم الأزمة الصحية والبيئية التي تمر بها المدينة.

وفي منشور لها على صفحتها في "فيسبوك"، أوضحت البلدية أنها تعاني من نقص شديد في المواد اللازمة لإصلاح الشبكات المتضررة، مثل المواسير والخطوط والمناهل والإسمنت، فضلاً عن تدمير معظم آليات الصرف الصحي.

وأضافت البلدية أن عدد البلاغات التي تلقتها عن الأعطال في شبكات الصرف الصحي قد ارتفع بشكل كبير، مشيرة إلى أن فرق العمل التابعة لها تقوم بأعمال إصلاح وفقاً للإمكانات المتاحة، رغم الصعوبات التي تواجهها بسبب خطر القصف والتهديدات الإسرائيلية في بعض المناطق.

كما لفتت البلدية إلى أن الأضرار التي لحقت بمحطات الصرف الصحي أدت إلى توقفها عن العمل، مما أسفر عن تسرب المياه إلى الشوارع وبرك تجمع مياه الأمطار، ما أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة الروائح الكريهة والحشرات الضارة والأمراض.

وشددت البلدية على أهمية توفير المواد الضرورية لاستعادة عمل منظومة الصرف الصحي، مؤكدة أن الجهود الحالية تقتصر على إجراءات إسعافية للحد من الكارثة الصحية والبيئية.

وقبل أيام، قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النّبيه، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل منع طواقم البلدية من نقل النفايات إلى المكب الرئيسي شرق مدينة غزة. وأوضح، أنّ "مدينة غزة تعاني من تراكم ما يزيد على 175 ألف طن من النفايات".

وأضاف "مضطرون لتجميع النفايات في مكبات عشوائية وغير صحية بين أحياء المدينة"، مشيرًا إلى أن النازحين أصبحوا يعيشون بجوار مكبات النفايات ما ينذر بكارثة صحية تهدد حياتهم".

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يمنع الاحتلال "الإسرائيلي" طواقم بلدية غزة من الوصول للمكتب الرئيسي في منطقة جحر الديك قرب الحدود الشرقية، ما تسبب بتراكم النفايات داخل المدينة، وفق بيانات سابقة للبلدية.

كما أدى تدمير آليات جمع النفايات ونقص الوقود اللازم لتشغيل المتبقي منها إلى تفاقم هذه الأزمة حيث انتشرت المكبات العشوائية في أحياء وشوارع المدينة.

وتفوح من هذه المكبات روائح كريهة بينما تسببت في انتشار الحشرات والقوارض فيما تجرف مياه الأمطار الغزيرة شتاء أجزاء من تلك النفايات لتصل إلى مناطق إيواء وخيام النازحين، ما يضاعف من المخاطر الصحية التي تهددهم.

المصدر / فلسطين لأون لاين