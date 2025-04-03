فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإبادة في يومها الـ 17 تواليًا.. ليلةٌ دامية في خانيونس وعشرات الشُّهداء وصلوا مستشفيات القطاع

الاحتلال يدمِّر مركزًا صحيًا جنوبي لبنان

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـــ67 على التوالي﻿

"أفران الطين".. وجهة الغزِّيين لإعداد الخبز بعد إغلاق المخابز

القوات اليمنيَّة تُسقِط طائرةً أمريكية في أجواء الحديدة

ما تفاصيل مُقترح الوسطاء الذي وافقت عليه "حماس" والرَّد الإسرائيلي؟.. تعرَّف عليه

عائلة "بارود" الرِّياضية.. فقدت الشُّهداء وعاشت "أيامًا سوداء"

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 3 أبريل 2025

مجزرة عيادة "الأونروا" .. طفلةٌ رضيعة مقطوعة الرأس وأطفال أكلتهم النَّار

الجزائر تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن بعد تصاعد المجازر في غزَّة

الاحتلال يدمِّر مركزًا صحيًا جنوبي لبنان

03 ابريل 2025 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يدمِّر مركزًا صحيًا جنوبي لبنان

قصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، بلدة الناقورة، قضاء مدينة صور، جنوبي لبنان، مستهدفة منزلًا ومركزًا صحيًا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الطيران الحربي المعادي نفذ أكثر من غارة جوية على محيط بلدة الناقورة، وغارة واحدة استهدفت منزلًا سكنيًا جاهزًا وسط البلدة.

وذكرت مصادر محلية، أن القصف "الإسرائيلي" استهدف مركز الدفاع المدني المستحدث التابع للهيئة الصحية الإسلامية في الناقورة، جنوبي لبنان، ودمره. منوهة إلى تضرر مركبتي إسعاف وإطفاء.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية، إنّ العدو الإسرائيلي استهدف فجر اليوم بثلاث غارات عدوانيّة المركز المستحدث للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الناقورة، مما أدّى إلى تدميره بشكله كامل وتتضرر سيارتي اسعاف وإطفاء، وحال اللّطف الالهي دون وقوع إصابات بين المسعفين.

وأشارت إلى أنّ هذا العدوان يأتي ضمن سلسلة خروقات العدو اليوميّة واعتداءاته، مستكملًا سلسلة إجرامه التي بدأها في حربه الأخيرة على لبنان، من خلال تعمّد استهدافه للطواقم والمراكز الإسعافية والمسعفين لثنيهم عن أداء دورهم الإنساني، دون أي رادع قانونيّ أو "أخلاقيّ.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الحرب على لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة