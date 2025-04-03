الاحتلال يدمِّر مركزًا صحيًا جنوبي لبنان

قصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، بلدة الناقورة، قضاء مدينة صور، جنوبي لبنان، مستهدفة منزلًا ومركزًا صحيًا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الطيران الحربي المعادي نفذ أكثر من غارة جوية على محيط بلدة الناقورة، وغارة واحدة استهدفت منزلًا سكنيًا جاهزًا وسط البلدة.

وذكرت مصادر محلية، أن القصف "الإسرائيلي" استهدف مركز الدفاع المدني المستحدث التابع للهيئة الصحية الإسلامية في الناقورة، جنوبي لبنان، ودمره. منوهة إلى تضرر مركبتي إسعاف وإطفاء.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية، إنّ العدو الإسرائيلي استهدف فجر اليوم بثلاث غارات عدوانيّة المركز المستحدث للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة الناقورة، مما أدّى إلى تدميره بشكله كامل وتتضرر سيارتي اسعاف وإطفاء، وحال اللّطف الالهي دون وقوع إصابات بين المسعفين.

وأشارت إلى أنّ هذا العدوان يأتي ضمن سلسلة خروقات العدو اليوميّة واعتداءاته، مستكملًا سلسلة إجرامه التي بدأها في حربه الأخيرة على لبنان، من خلال تعمّد استهدافه للطواقم والمراكز الإسعافية والمسعفين لثنيهم عن أداء دورهم الإنساني، دون أي رادع قانونيّ أو "أخلاقيّ.

المصدر / وكالات