الإبادة في يومها الـ 17.. الاحتلال يرتكب مجازر دامية في قطاع غزَّة

واصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 17 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية ومخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية، إنّ 56 شهيدًا وصلت جثامينهم إلى مستشفى ناصر الطبي والأوروبي بخانيونس خلال أقل من 12 ساعةً جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منازل مأهولة وخيام للنازحين جنوبي قطاع غزّة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,163 شهيدًا، 2,735 إصابة، وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,523 شهيدًا و 114,776 إصابةً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على كافة مناطق قطاع غزة، فيما شهدت مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة يومًا داميًا ومجازر مروعة بحق المواطنين

وقالت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، إنها تمكنت من انتشال 12 شهيدًا وأكثر من 20 جريح بعد استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لعدة منازل بمنطقة التركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون، ظهر اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي لسيارة تقل نازحين في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بينما ارتقى 3 شهداء آخرين في قصف الاحتلال منزلاً بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق قنابل دخانية على شارع المنصورة بالحي.

وذكرت مصادر طبية، وصول إصابات إلى مستشفى الكويتي بعد قصف الاحتلال قرب جامعة الأقصى غرب مدينة خانيونس.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منزل يعود لعائلة أبو عقل بحي النصر شرقي رفح جنوب قطاع غزة؛ بالتزامن استهداف بركسًا يتبع للجنة مصرية شرق رفح واشتعال النيران فيه.

وفي خانيونس، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس لعائلة السيد، فيما ارتقى 4 شهداء في قصف طيران الاحتلال خيامًا لعائلة الغلبان في منطقة معن بخانيونس.

كما أُصيب عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال خيمة لعائلة أبو مصطفى في عبسان شرقي خان يونس.

واستهدف الاحتلال منزلًا في حي المنارة لعائلة شراب، ما أدى لارتقاء 5 شهداء من أسرة واحدة، كما ارتقى 4 شهداء آخرين من عائلة شراب في قصف الاحتلال منزلهم في الضابطة الجمركية جنوب شرق خانيونس.

وأكدت مصادر صحفية، أن طيران الاحتلال قصف منزلًا ثالثًا لعائلة "شراب" في منطقة الضابطة الجمركية، ما أدى لارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين.

وقالت مصادر طبية، إن 5 شهداء ارتقوا وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة الكتيبة لعائلة العقاد، فيما سُجّلت شهيدة وجريح عقب قصف منزل لعائلة البيوك في حي قيزان أبو رشوان.

وأكدت مصادر صحفية، ارتقاء أكثر من 20 شهيدًا وعشرات الإصابات نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت عدد من المنازل المأهولة بالسكان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما ارتقى 3 شهداء وأصيب أكثر من 15 مدنيًا إلى جانب عدد من المفقودين، جراء قصف الاحتلال منزلًا عائلة أبو هين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وقال مستشفى العودة شمال غزة، إن 3 شهداء وصلوا جراء قصف الاحتلال للمواطنين في شارع المنشية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستشهد الدكتور أحمد طلال الخضري، وعدد من أبنائه، في قصف منزلهم في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية استهدفت أرضًا زراعية جنوب شرق مدينة خان يونس، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي جباليا شمال قطاع غزة، ما تسبب في أضرار مادية بالمنازل والأراضي الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين