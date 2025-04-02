حماس تفنِّد مزاعم الاحتلال لتبرير ارتكابه مجزرة عيادة "الأونروا" في جباليا

متابعة/ فلسطين أون لاين

فنّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ادعاءات الاحتلال لتبرير جريمته المروعة باستهداف عيادة وكالة "الأونروا" التي تؤوي نازحين، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن "المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بقصف عيادة وكالة الأونروا في جباليا، وأدّت لاستشهاد خمسة عشر من النازحين فيها، معظمهم من الأطفال والنساء؛ تُشكِّل إمعاناً في جريمة الإبادة التي تُرتَكب في قطاع غزة، وترجمة لاستهتار حكومة نتنياهو الفاشية بكل القوانين والأعراف الإنسانية."

وأوضحت، أنّ مزاعم الاحتلال المجرم وادعاءاته الكاذبة بشأن استخدام العيادة مقرًّا لقيادة كتيبة جباليا، لا تعدو كونها افتراءات مكشوفة تهدف إلى تبرير جريمته النكراء.

وأضافت الحركة، أن شهود عيان، تواجدوا داخل العيادة قبيل ارتكاب المجزرة، نفوا هذه الأكاذيب بشكل قاطع، مؤكدين أن جميع من كانوا فيها هم من المدنيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال.

وشددت على، أن استمرار عمليات الاستهداف المتعمّد للمدنيين النازحين في الخيام ومراكز الإيواء ومقرات المنظمات الدولية، وارتكاب المجازر فيها، دون أن يحرّك العالم ساكناً لوقفها؛ هو تعبير فاضح عن الخلل المُريع الذي أصاب المنظومة الدولية، وتقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته كافّة عن أخذ دوره في وقف المجزرة الجارية، ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت، أن ما يشهده قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم، هو مسلسل من جرائم حربٍ وإبادة جماعية مُوثَّقة، وتطهير عرقي كامل تُنفذه الطغمة الفاشية الصهيونية، بتواطؤٍ أمريكي صريح، وإن التاريخ سيحاسب كل من صمت عن هذه الجرائم أو تواطأ معها.

واستشهد 19 نازحًا، معظمهم من النساء والأطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق المدنيين.

وبحسب شهود عيان، فإن العيادة كانت تأوي عشرات النازحين الذين لجأوا إليها هربًا من القصف، مؤكدين عدم صحة مزاعم الاحتلال بأن الموقع كان يُستخدم لأغراض عسكرية. وأشاروا إلى أن جميع الضحايا من المدنيين، وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأثار الاستهداف المتعمد لمراكز الإيواء والمنشآت الإنسانية إدانات واسعة، وسط تزايد التحذيرات من تصاعد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. وانتقدت جهات حقوقية استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات، مؤكدة أن ما يجري هو “إبادة جماعية موثقة” تتطلب محاسبة المسؤولين عنها.