القسام تعلن تفجير دبابة "إسرائيلية" شرق خان يونس.. والإعلام العبري يكشف التفاصيل

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها فجروا "أول أمس دبابة بعبوة قرب الخط الفاصل بقذائف الهاون شرق خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، اليوم الإثنين، "تمكن مجاهدونا من تفجير دبابة صهيوينة بعبوة معدّة مسبقاً خلال عملها قرب الخط الفاصل، ودك المكان بعدد من قذائف الهاون شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع بتاريخ 29-03-2025.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال أن 3 قذائف هاون أطلقت تجاه قواته المتواجدة على مشارف مدينة خانيونس جنوب القطاع، إلى جانب انفجار عبوة ناسفة بإحدى جرافاته العسكرية وسط القطاع.



وفي بيان نشره بحسابه على منصة "إكس"، قال الجيش: "قبل وقت قصير، تم إطلاق ثلاث قذائف هاون باتجاه قواتنا العاملة في مشارف خان يونس، دون وقوع إصابات في صفوف القوات"، مضيفا أن "عبوة ناسفة انفجرت بإحدى جرافاته من نوع D9".



وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الانفجار وقع قرب الجرافة التي كانت تقوم بنشاط عملياتي في المنطقة العازلة وسط قطاع غزة.

وتابعت: "يشتبه الجيش الإسرائيلي في أن الحادث نجم عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع أو تفجير عبوة ناسفة ضد القوات. ووفقا للتحقيقات الأولية، هناك احتمال بأن يكون الحديث عن عبوة قديمة ولم يتم زرعها مؤخرا"، بحسب ادعاء الصحيفة العبرية.



ووصفت الصحيفة انفجار العبوة الناسفة قرب الجرافة الإسرائيلية بـ "الحادثة غير العادية للمرة الأولى منذ انهيار وقف إطلاق النار".



ومنذ انهيار وقف إطلاق النار، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى، والمستوطنات المحاذية للقطاع في المنطقة المعروفة إسرائيليا باسم "غلاف غزة".

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقصف صاروخي نفذه عناصرها على مستوطنات غلاف غزة وقاعدة "حتسريم" الجوية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع.

وأظهر الفيديو عملية رصد لمجموعة من جنود وآليات الاحتلال شمال غرب بيت لاهيا، ثم ظهر عناصر من السرايا يجهزون صاروخا موجها من طراز 107، ويطلقونه باتجاه الهدف.

كما أظهرت مقاطع الفيديو عناصر السرايا في مشهد آخر يرصدون مركبة عسكرية يستقلها ضباط إسرائيليون في المنطقة الشرقية شمالي قطاع غزة، ويستهدفونها بالمدافع.

وكانت سرايا القدس قد بثت الخميس الماضي مشاهد من قصف مقاتليها مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

وقالت السرايا في مقطع الفيديو إن القصف أصاب مستوطنة سديروت وغيرها من مستوطنات غلاف غزة "ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وكانت سرايا القدس قد أعلنت، يوم الأربعاء، قصف مستوطنات غلاف غزة وقاعدة “حتسريم” الجوية في مدينة بئر السبع المحتلة، برشقة صاروخية.

وفي 24 مارس/آذار الجاري، أعلنت سرايا القدس استهداف مستوطنات سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم، إضافة إلى مستوطنات أخرى في غلاف غزة، برشقات صاروخية.