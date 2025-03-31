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سرايا القدس تعرض مشاهد قصف غلاف غزة وقاعدة "حتسريم" برشقات صاروخية (فيديو)

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سرايا القدس تعرض مشاهد قصف غلاف غزة وقاعدة "حتسريم" برشقات صاروخية (فيديو)

31 مارس 2025 . الساعة 17:02 بتوقيت القدس
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سرايا القدس تعرض مشاهد قصف غلاف غزة وقاعدة "حتسريم" برشقات صاروخية (فيديو)
متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقصف صاروخي نفذه عناصرها على مستوطنات غلاف غزة وقاعدة "حتسريم" الجوية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع.

وأظهر الفيديو عملية رصد لمجموعة من جنود وآليات الاحتلال شمال غرب بيت لاهيا، ثم ظهر عناصر من السرايا يجهزون صاروخا موجها من طراز 107، ويطلقونه باتجاه الهدف.

كما أظهرت مقاطع الفيديو عناصر السرايا في مشهد آخر يرصدون مركبة عسكرية يستقلها ضباط إسرائيليون في المنطقة الشرقية شمالي قطاع غزة، ويستهدفونها بالمدافع.

وكانت سرايا القدس قد بثت الخميس الماضي مشاهد من قصف مقاتليها مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

وقالت السرايا في مقطع الفيديو إن القصف أصاب مستوطنة سديروت وغيرها من مستوطنات غلاف غزة "ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وكانت سرايا القدس قد أعلنت، يوم الأربعاء، قصف مستوطنات غلاف غزة وقاعدة “حتسريم” الجوية في مدينة بئر السبع المحتلة، برشقة صاروخية.

وفي 24 مارس/آذار الجاري، أعلنت سرايا القدس استهداف مستوطنات سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم، إضافة إلى مستوطنات أخرى في غلاف غزة، برشقات صاروخية.

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#سرايا القدس #غلاف غزة #رشقة صاروخية

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