فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 70 تواليًا

المكتب الحكومي يكشفُ تفاصيل مروّعة حول إعدام الاحتلال 15 شهيدًا من الطَّواقم الإنسانيَّة

الاحتلال يشدِّد إجراءاته العسكريَّة في الأغوار الشَّمالية

"انتهاكات "إسرائيلية" مُتواصلة".. حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربيَّة

في ثاني أيَّام عيد الفطر.. مجازر مُتواصلة وليلةٌ دامية في قطاع غزَّة

نعيم: متمسكون بالاتِّفاق الموقَّع في "19 يناير الماضي" والعرض الأخير الذي قدَّمه الوسطاء لتجاوز الأزمة

نتنياهو يعيِّن رئيسًا جديدًا للشَّاباك.. ماذا نعرف عنه؟

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 31 مارس 2025

كيف يقضي الأسرى الفلسطينيون يومَ العيد في سجون الاحتلال؟

حماس: الاحتلال استهدفَ عشرات الأطفال في غزَّة دون مراعاة لحرمة العيد

الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 70 تواليًا

31 مارس 2025 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ 70 تواليًا

 يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ70 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

ويستمر الاحتلال في دفع تعزيزات عسكرية ومدرعات إلى مدينة ومخيم جنين في ثاني أيام عيد الفطر.

وكان الاحتلال اقتحم فجر اليوم عدة أحياء في جنين منها خلة الصوحة وجبل أبو ظهير، وداهم عددًا من منازل المواطنين وفتشها، كما نادى جيش الاحتلال عبر مكبرات الصوت الأهالي بإخلاء منازلهم في جبل أبو ظهير.

وفي مخيم جنين يواصل الاحتلال شق الطرق وتوسيعها، وتغيير جغرافية المخيم، كما يتواصل هدم المنازل، ودفع التعزيزات إلى محيط المخيم.

وأعلنت بلدية جنين، عبر رئيس بلديتها محمد جرار مخيم جنين منطقة غير صالحة للسكن، حيث قال إن الدمار الذي خلفه الاحتلال طال 600 منزل والبنية التحتية بشكل كامل، مضيفا، أن الاحتلال يفرض حصاراً شاملاً على المحافظة التي يقطنها 360 الف نسمة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين بلدة قباطية جنوب جنين وفرضت حظراً للتجول من الساعة 5 والنصف فجراً وحتى 10 مساءً، وتمركزت مدرعات واليات الاحتلال في جبل الزكارنة في البلدة، فيما داهم جنود الاحتلال عدداً من منازل المواطنين وفتشها، وقام بعمليات احتجاز واعتقال للمواطنين.

وتشهد عمليات الاعتقال في محافظة جنين ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تشن قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في المدينة وباقي بلدات وقرى المحافظة.

ووصل عدد النازحين من المخيم الى 21 ألف نازح موزعون بين مدينة جنين وبعض قرى المحافظة. فيما خلف العدوان المستمر منذ 70 يوما 34 شهيدا وعشرات الإصابات والمعتقلين.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #العدوان على جنين #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة