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عشرات جنود الاحتياط الإسرائيليين يعلنون رفضهم الخدمة بغزة

29 مارس 2025 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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جنود إسرائيليون يرفضون الخدمة بغزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب أعلنوا أنهم لن يكونوا مستعدين للعودة للمشاركة في القتال بغزة.

وقالت الهيئة إن جنود الاحتياط برتبة مقدم وما دون من بينهم أطباء ومسعفون ومسعفون مقاتلون أشاروا في عريضتهم إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية بسبب طول مدة الحرب التي قالوا إنها تجاوزت أي منطق.

وأضاف الموقعون أنّ التعرض المستمر لأحداث صادمة للغاية ومواقف تهدد الحياة يسبب أضرارًا ما بعد الصدمة، إلى جانب تدنيس الصورة الإنسانية.

ودعوا إلى عدم الاستسلام للضغوط والسماح باستمرار صفقة "الرهائن" ووقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية.

وفي 18 من الشهر الجاري، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة، بعد شهرين من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#رفض الخدمة العسكرية #جنود احتياط #جنود احتياط إسرائيليين

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