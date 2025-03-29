إصابة شاب عقب محاصرة الاحتلال منزلًا في طمون

أصيب شاب صباح اليوم السبت، بعد محاصرته من قبل القوات الخاصة "الاسرائيلية" في منزل تحصن به ببلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون فيما اندلعت اشتباكات مُسلّحة عقب حصار القوات منزلًا في البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز بوابة عاطوف العسكري، وحاصرت منزلا، ودفعت بتعزيزات إضافية برفقة جرافة.

وأكدت المصادر اندلاع اشتباكات عنيفة بين شبان محاصرين داخل المنزل وقوات الاحتلال، مشيرةً إلى سماع صوت إطلاق الرصاص بشكل متواصل.

وقالت سرايا القدس - طوباس، إن "أبطالنا تمكنوا من تنفيذ استحكام بالنار وإيقاع التعزيزات العسكرية بحقل من النيران محققين إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة طمون".



يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين