ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار وفرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثا عن ناجين

تفاقمت تداعيات الزلزال العنيف الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة، حيث تجاوز عدد القتلى الألف، فيما أصيب أكثر من 2,376 شخصًا، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام رسمية.

ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من مدينة ماندالاي، مما أدى إلى انهيار مبانٍ، وتدمير بنية تحتية، ووقوع انفجار في أحد السدود. كما أعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية تجاوزت الخمسين، كان أقواها بقوة 6.4 درجات.

وفي خطاب متلفز، أكد الجنرال مين أونغ هلاينغ، رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار، أن الأوضاع لا تزال حرجة، متوقعًا ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

إزالة الأنقاض

وتواصل الفرق المختصة إزالة الأنقاض بحثًا عن ناجين باستخدام معدات متطورة، في حين يتم تقديم المساعدات الطارئة للمصابين.

وامتدت آثار الزلزال إلى الدول المجاورة، حيث شعر سكان العاصمة التايلاندية بانكوك والمناطق المحيطة بها بالهزة. كما تسبب الزلزال في انهيار مبنى قيد الإنشاء مكون من 33 طابقًا في بانكوك، مما أسفر عن وفاة أكثر من 10 أشخاص وإصابة العشرات، بينما لا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين في مواقع بناء متعددة.

المصدر / وكالات