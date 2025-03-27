11 شهيدًا .. الاحتلال يرتكبُ مجزرةً دامية في بيت لاهيا

ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، مجزرة جديدة عقب قصفها منزلًا مأهولًا بالسكان في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزّة.

وقالت مصادر صحفية، إن طيران الاحتلال استهدف منزلًا لعائلة "البلي"، في مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنًا وإصابة آخرين.

وذكرت المصادر، أن طواقم الدفاع المدني تمكّنت من انتشال 7 شهداء فيما لا يزال 4 شهداء تحت الأنقاض.

وتُعتبر هذه المجزرة هي الثانية خلال الساعات الـ 12 الماضية، حيث ارتكب الاحتلال، فجر اليوم، مجزرةً دامية بقصفه منزلًا لعائلة الغرباوي في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة، ما أدّى لارتقاء 7 شهداء من عائلة واحدة وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية، ارتقاء 22 شهيدًا جرّاء سلسلة غارات جوية ومجازر "وحشية" ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ منتصف الليل.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، قد بلغت 830 شهيدًا، و1,787 إصابة. بينما ارتفعت حصيلة العدوان العسكري إلى 50,183 شهيدًا و113,828 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين