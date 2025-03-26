الاحتلال يُسلّم إخطارات بوقف البناء في 3 منازل شرق طولكرم

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، بوقف البناء والعمل في ثلاثة منازل في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وتعود ملكية المنازل للمواطنين عادل ثلثين، وأحلام يحيى عبد القادر، ويوسف أحمد سليم الغول.

وقال المواطن عادل ثلثين، إنه "تفاجأ بجنود الاحتلال وهم يلصقون الإخطار على أحد الأعمدة بجانب منزله، ولدى سؤالهم عنا أخبروه بوقف البناء فورا في المنزل".

وأضاف، أن منزله الذي يقع في منطقة رأس الشومر في البلدة، مشيد منذ عام 2000، ويقيم فيه مع عائلته منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنه مكون من طابقين: الأول مسكون، والثاني قيد البناء.

وأكد ثلثين، عزمه الاعتراض على القرار وتقديم الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيته للمنزل، في محاولة لوقف الإجراء الإسرائيلي الذي يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف حق الفلسطينيين في السكن والتوسع العمراني على أراضيهم.

وأخطرت سلطات الاحتلال الشهر الماضي 93 منشأة بالهدم، وتركزت هذه الإخطارات في محافظات: نابلس بـ25 إخطارا، ثم طولكرم بـ24، والخليل بـ13، وطوباس بـ8.

المصدر / وكالات