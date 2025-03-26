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17 غارة متتالية.. عدوان أمريكي على اليمن

26 مارس 2025 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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17 غارة متتالية.. عدوان أمريكي على اليمن

شنّ الطيران الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات متتالية على اليمن، تركّزت في محافظتي صعدة وعمران شمال البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام اليمنية، أنّ الولايات المتحدة شنت 17 غارة على الأقل على محافظتَي صعدة وعمران في شمال غرب اليمن.

ونقلت الوسائل عن مصدر أمني قوله إن "طيران العدوان شن 17 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظة صعدة بينها غارتان شرقي المدينة وثلاث غارات على مديرية آل سالم و6 غارات على مديرية سحار خلفت أضرارا مادية بممتلكات المواطنين".

ووفق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، شون بارنيل، فقد هاجم اليمنيون سفنًا حربية أميركية 174 مرة، وسفنًا تجارية 145 مرة منذ عام 2023.

وتوقفت هجمات اليمن مع بدء سريان الهدنة في غزة في 19 كانون ثاني/ يناير 2025، قبل أن يستأنفوها مع خرق "إسرائيل" للهدنة، وبدء حرب جديدة على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #العدوان على اليمن

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