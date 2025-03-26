"شلال الدم لا يتوقف".. شهداء في تجدد "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة لليوم التَّاسع تواليًا

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم التَّاسع تواليًا، حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى عقب ارتكابه مجازر دامية بحقهم، وخرق اتّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التَّنفيذ في 19 يناير الماضي.

وقالت وزارة الصّحة بغزّة، اليوم الأربعاء، إنَّ 39 شهيدًا (بينهم 1شهيد انتشال) و124 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصّحة إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات، منذ استئناف الحرب في 18 مارس، بلغت 830 شهيدًا، و1,787 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 50,183 شهيدًا، و113,828 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السَّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ارتقى 4 شهداء وأصيب العشرات في استهداف إسرائيلي على تكية خيرية في محيط مسجد "القسام" بمخيم 5 في النصيرات وسط قطاع غزة، تزامناً مع غارة حربية على منزل عائلة "المصري" في دير البلح.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة شرق مدينة خانيونس، بينما كث من القصف المدفعي على المناطق الشرقية كذلك من خانيونس.

واستشهد مواطن وأصيب آخران، بعد ظهر الأربعاء، جراء قصف مركبة مدنية في حي الزهور شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ونبهت مصادر محلية إلى أن الشهيد هو أحمد صلاح أبو شعر.

أطلقت آليات الاحتلال قنابل دخانية وقذائف مدفعية في المنطقة الشرقية من جباليا شمالي قطاع غزة، فيما أُصيب مواطن جراء إطلاق رصاص من قناص الاحتلال شرق حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وارتقى، ظهر اليوم، شاب جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشوكة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرة الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين ما أدى لارتقاء شهيدين وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفجر اليوم، ارتكب الاحتلال مجزرةً دامية، عقب قصفه منزًلا مأهولاً بالسكان من عائلة النجار في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 8 شهداء بينهم أربعة أطفال، وإصابة آخرين.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع عمليات نسف لمباني سكنية في قرية أم النصر شمال غزة، وإطلاق نار كثيف من قبل الآليات العسكرية المتمركزة في المنطقة العازلة.

وكثّف الاحتلال خلال السّاعات الماصية إطلاق النار تجاه منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في ظل تواصل القصف المدفعي على شمال شرق مخيم البريج.

ونسف الاحتلال عدة منازل في حي السلطان فيما أطلقت طائرات مسيّرة "كواد كابتر" النار محيط دوار النجمة وسط مدينة رفح ، وشنت طائرات الاحتلال غارة غرب المدينة.

وواصلت آليات الاحتلال إطلاق النار تجاه منازل المواطنين شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، فيما ارتقى شهيدان جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين أمام ديوان النجار وسط خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين