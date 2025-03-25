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الكنيست يصادق على ميزانية الدولة للعام 2025.. الأكبر في تاريخ (إسرائيل)

25 مارس 2025 . الساعة 15:30 بتوقيت القدس
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كنيست الاحتلال يصادق على ميزانية الدولة للعام 2025.. الأكبر في تاريخ (إسرائيل)
متابعة/ فلسطين أون لاين

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2025، بتأييد 66 عضو كنيست ومعارضة 52 عضوا.

ميزانية العام الحالي هي الأكبر في تاريخ إسرائيل، وفق ما وصفتها هيئة البث العبرية، موضحة أنه يبلغ حجمها 620 مليار شيكل، بينها 5 مليارات سترصد لفئات تمثلها أحزاب الائتلاف، بينها المستوطنين والحريديين، كما تشمل خفض ميزانيات وزارات وتقليص خدمات للجمهور ورفع نسب الضرائب.

من جهته، اعتبر رئيس المعارضة، يائير لبيد، أن "هذه ميزانية سارقين، مخصصة لسارقين، على حساب أشخاص مستقيمين. ونتنياهو يُبعد نفسه عن هذه الميزانية ويختبئ، وهو يعلم أن هذه الميزانية لا تشكل اقتصادا وإنما إفسادا للاقتصاد. وهذه الميزانية تقربنا بشكل خطير من النقطة التي فيها لن تكون هذه الدولة قادرة على حماية نفسها".

وأغلق مئات المتظاهرين ضد الحكومة الطريق المؤدية إلى الكنيست، ووصفوا الميزانية بأنها "ميزانية نهب". وبسبب إغلاق مفارق الطرق حول الكنيست، اضطر أعضاء كنيست ووزراء، بينهم إيتمار بن غفير، إلى الوصول إلى مبنى الكنيست سيرا على الأقدم، بينما وصل وزير الأمن، يسرائيل كاتس، إلى الكنيست بواسطة طائرة مروحية.

ومن شأن المصادقة على الميزانية أن يؤدي إلى استقرار الحكومة لمدة سنة، إذا أن احتمال إسقاط الحكومة يمكن أن يتم من خلال حشد أغلبية لحل الكنيست أو المصادقة على اقتراح نزع ثقة عن الحكومة، الذي يحتاج إلى تأييد أغلبية 61 عضو كنيست وهذه أغلبية غير متوفرة، حاليا على الأقل.

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#الاحتلال #ميزانية الدلوة

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