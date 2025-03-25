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استشهاد الأسير المحرر جبر عمار في قصف الاحتلال على غزة

25 مارس 2025 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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استشهاد الأسير المحرر جبر عمار في قصف الاحتلال على غزة

أعلن مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، استشهاد القائد الوطني والأسير المحرر جبر عمار متأثراً بإصابته إثر قصف "إسرائيلي" على قطاع غزة.

وقال "إعلام الأسرى" في بيان صحفي: "إن جبر هو أسير محرر أمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال وتحرر في صفقة التبادل في العام 1983".

وتابع، أنه كان من كوادر المقاومة ضد الاحتلال في غزة بعد 1967، ويعد من مؤسسي الحركة الإسلامية في السجون.

ولفت "إعلام الأسرى"، إلى أن الأسير الشهيد جبر عاد إلى غزة قبل مدة قصيرة من معركة "طوفان الأقصى" بعد إبعاد استمر 30 عاماً إلى السودان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #الأسير المحرر جبر عمار

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