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حماس: عدوانُ الاحتلال المُتصاعد بالضَّفَّة لن يفتَّ في عضد شعبنا ومقاومته

25 مارس 2025 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
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حماس: عدوانُ الاحتلال المُتصاعد بالضَّفَّة لن يفتَّ في عضد شعبنا ومقاومته

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، أن عدوان الاحتلال المتواصل على الضفة والاقتحامات والاعتداءات اليومية، لن تفت في عضد شعبنا ومقاومته وصموده وثباته.

ونعى القيادي مرداوي الشهيد القسامي المشتبك الأسير المحرر براء مسكاوي، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية، فجر اليوم الثلاثاء.

وقال، إن "الاشتباك الذي خاضه "مسكاوي" مع قوات الاحتلال بعد تحرره من سجونها في صفقة طوفان الأحرار، يؤكد تجذر المواجهة والمقاومة وفكرتها لدى أبناء شعبنا رغم التضحيات".

وأضاف، أن دماء الشهداء بالضفة هي امتداد لتضحيات شعبنا في غزة، على طريق الحرية والتحرير، ونصرة الأسرى والأقصى والمقدسات، ومواجهة تغول الاحتلال واستيطانه بالضفة.

وأردف: "إمعان الاحتلال بجرائمه في جنين وطولكرم وعموم الضفة هو استكمال لحرب الإبادة الجماعية ومخططات التهجير التي تستهدف شعبنا في كل مكان".

ودعا القيادي إلى تصعيد المواجهة والتصدي لجرائم الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية، والالتحام بكل فعل مقاوم يدفع الاحتلال ثمن عدوانه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #عدوان الاحتلال على الضفة

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